Creador de “Doble Tentación” y el fin del reality: “Somos el más denunciado, pero no sancionado”

Si bien “Doble Tentación” no ha logrado el éxito de audiencias que sí consiguió su antecesora “¿Volverías con tu ex?”, el primero con un promedio de 17,5 puntos a la fecha y el otro con 21,5 unidades, el reality de Mega ha logrado trascender por sus polémicas. Acusaciones de bullying, agresiones, amenazas y tongos se han tomado el programa en sus más de cuatro meses de emisión. Sin ir más lejos, el tercer reality de la era de Ignacio Corvalán en la estación ubicada en Vicuña Mackenna, enfrentó el pasado 29 de marzo una denuncia en Carabineros de Dominique Lattimore contra Oriana Marzoli, a quien acusó de ataques xenófobos y racistas.

Otro ejemplo es el hecho ocurrido mientras grababan una actividad en la Vega Central. Según reportó en abril el programa de farándula “Intrusos” de La Red, ahí una de las participantes le habría arrojado un vaso de jugo en la cabeza a la otra mientras iban sobre un bus de Turistik, provocando de inmediato una fuerte pelea. Esto habría precipitado la decisión del equipo de terminar las grabaciones del reality antes de lo presupuestado, ya que éstas estaban previstas hasta mediados de abril, pero culminaron de manera abrupta el 8 del mismo mes, pese a que desde la estación del Grupo Bethia aseguraron que la fuerte discusión entre Undurraga y Silva no hizo que el espacio terminará de manera repentina, sino que fueron otras circunstancias.

Publimetro.cl “Doble tentación” fija fin de sus grabaciones tras violenta pelea entre Fran Undurraga y Lisandra Silva Desde el canal del Grupo Bethia aseguran que la pelea entre las participantes no gatilló el fin del espacio.

Por esto y otras fuertes situaciones es que “Doble Tentación” se ha graduado como el reality más violento y polémico de nuestra televisión. De hecho, acumula a la fecha más de 1400 denuncias en el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

“Somos el más denunciado, pero no sancionado. Eso es relevante”, comenta Ignacio Corvalán en conversación con Publimetro, agregando que “todos los chilenos libremente podemos dar nuestra opinión de si un programa de televisión nos parece adecuado o no en sus contenidos. Pero finalmente la instancia que define esto es el CNTV, y a pesar de la cantidad de denuncias, no hubo sanciones”.

Pero el hombre a la cabeza de los reality en Mega va más allá y asegura que muchas de estas denuncias “eran muy subjetivas” y que “hay otros programas que en el pasado tuvieron muchas también, pero la memoria es frágil”.

“Es parte de la historia que surjan conflictos, y el público también los espera. Cuando estos se escapan hacia temáticas que no aportan a la historia y a la realización del programa, involucran de mala forma a personas que no son parte del reality, o no se rigen a la línea editorial del canal, no se televisan y se conversa con los protagonistas de esos conflictos para que entiendan que ese no es el camino”, complementa, asegurando que “me parece que el público también hizo lo suyo y castigó a quienes actuaron de mala forma”.

Este jueves “Doble Tentación” emitió su último capítulo grabado, con cifras de audiencia que lo siguen manteniendo como los líderes de la segunda franja del prime. De acuerdo a datos preliminares entregados por Mega, entre las 23:34 y las 00:46 el reality promedió 18,9 puntos, sobre “Vértigo” de Canal 13 (16,6), CHV (5,4) y TVN (4,7) en el mismo horario. El domingo la final entre las parejas compuestas por Leandro y Lisandra, Angie y Felipe, Abraham y Flavia y Sebastián y Rocío, será transmitida en vivo y prometen que será la más impactante de todas.

“Nos propusimos que sea la final más peligrosa y con más vértigo de la historia de los realities”, enfatiza Corvalán, agregando que los participantes deberán enfrentarse a “desafíos físicos, posibles fobias, coordinación y resistencia”, adelantándonos que “tendremos autos enganchados a una plataforma en altura, efectos especiales, una de las casas será parte del circuito, explosiones, y varias cosas más”.

En Mega ya piensan en el nuevo reality

Alrededor de 3 puntos menos de rating en promedio general está obteniendo “Doble Tentación” por debajo de su antecesora “¿Volverías con tu ex?”. Eso, sumado a la serie de polémicas que ha suscitado el reality, podría dar paso a un cambio de formato en cuanto a telerrealidad hablamos. Dejando de lado la baja en audiencia, que sigue siendo buena de todas maneras, el balance dentro del canal es positivo.

“Se produjo un consumo explosivo desde el extranjero, donde nos vieron casi 120 millones de espectadores, principalmente de España, Ecuador, Perú, Argentina, Estados Unidos, México y Colombia”, agregando también una autocrítica.

“Creo que hizo falta más matices entre los participantes, porque faltó más humor y no todos respondieron como esperábamos en este aspecto. Pero para el próximo buscaremos mejorar las falencias que tuvimos en éste”

Y es que al parecer se viene un nuevo reality por las pantallas de Mega, pero esta vez no en el formato de parejas, ya que Corvalán asegura que este es el “fin de la trilogía”. “Estamos evaluando ideas que van más allá de la temática de parejas”, confiesa, agregando que “hoy tenemos 3 nuevas ideas, todas muy atractivas para cuando el canal decida programar un nuevo reality”.