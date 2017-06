Gael García Bernal: "Pablo Larraín es de los mejores directores del mundo"

Fue en 2008 cuando Gael García Bernal hizo su debut como director de cine. “Déficit” fue el nombre de la cinta que, pese a las grandes expectativas por su estreno en Cannes, terminó por pasar sin pena ni gloria. Excepto para el actor mexicano, quien tomó de esta experiencia los lineamientos principales para crear, junto a Kyzza Terrazas y Jorge Donantes, “Aquí en la Tierra”, un thriller político que espera ver la luz el primer semestre del 2018 por las pantallas de Fox Premium y en el que dirigirá el primer capítulo.

“Me lo estoy pasando muy bien, me divierto mucho”, dice García Bernal sentado bajo un cuadro de Pancho Villa en un salón de la University Club de Ciudad de México, una antigua casona, que en la serie será el Club de Industriales, donde recibió a cerca de doce periodistas de distintas partes de Latinoamérica.

La trama de la historia se centra en Carlos y Adán, dos amigos que crecieron juntos, pese a que son de estratos sociales muy distintos. El primero, a quien da vida el actor Alfonso Dosal, es el hijo del patrón del papá de Adán, personificado por Tenoch Huerta. Ambos se dedican a organizar fiestas para empresarios y personas acomodadas de la ciudad hasta que un asesinato cambia el curso de la historia y cada uno se comienza a adentrar cada vez más en un oscuro mundo político.

“Nos intrigaban mucho esas relaciones. ¿Por qué la gente se separa? ¿Qué pasa si antes eran hermanos?”, señala García. El mencionado asesinato se produce en la misma casa donde recibe a los periodistas y la víctima es el reconocido actor chileno Luis Gnecco, quien en su labor anticorrupción como el fiscal Calles, encuentra la muerte en el primer episodio de la serie. Fue el propio García, quien llamó a su “amigazo” para ser parte de esta producción, la que será la tercera oportunidad en que ambos compartirán pantalla, tras “No” (2012) y “Neruda” (2016). Una relación que ha estado bajo el ojo cinematográfico del chileno Pablo Larraín, a quien Gael García Bernal no duda en catalogar como “uno de los mejores directores del mundo”.

Estos tres trabajos tienen un corte político, un tema que para el actor méxicano es mucho más relevante de lo que muchos se imaginan. “Para mí, por mi interés, y porque también es mi manera de entender el mundo, es el único cine que me interesa. La dimensión política es algo que tiene que estar. La política es ese ejercicio desarrollador de encuentros. La política es pasión humana, 100 % patológica. Mira el ejemplo de Estados Unidos. No me interesa un cine que no nos dé cachetadas”, analiza.

Sobre esta dimensión de ubicarse tras la cámara y experimentar en la dirección tras casi de una década después de su debut en esta arista con “Déficit”, García Bernal confiesa que “fue un aprendizaje brutal”. “Algo que hice en esa pieza y jamás volvería hacer, es ser el protagonista y el director. Salía en todos los planos de la película. No lo disfruté para nada. Para hacer algo así uno tiene que ser un Woody Allen”, explica.

“Aquí en la Tierra” comenzó recién hace dos semanas sus grabaciones en Ciudad de México. La producción de Fox está pensada para, al menos, dos temporadas de ocho capítulos y en ella participan también los actores Daniel Jimenez Cacho (Mario Rocha), Paulina Dávila, (Elisa Rocha) y Ariadna Gil (Elena), entre otros.

Tras responder por cerca de cuarenta minutos a las preguntas de la prensa, Gael García se paró de su silla con total naturalidad diciendo “tengo hambre y no he almorzado”, poniendo fin a la entrevista.

Te dejamos con las primeras imágenes del rodaje de “Aquí en la tierra”: