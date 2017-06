El increíble récord que batió el grupo de k-pop Black Pink

El fenómeno del k-pop no solo causa furor en Chile, también en el mundo entero. Black Pink es la prueba de ello. La banda surcoreana subió un video a Youtube que rápidamente batió un récord dentro del genero musical.

Se trata de “As if it`s your last” que, en menos de un día, superó las 10 millones de visitas. El hecho posicionó a la banda como la más rápida en ser viral en internet en un margen de 17 horas.

La banda la componen Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa. El cuarteto debutó en agosto de 2016 con el sencillo Square Garden y rápidamente se ganó el visto bueno del público, una constante en las producciones videomusicales del conjunto coreano que superan las millones de visitas. Es el caso de “Dance practice” (27 millones) y Whistle (117 millones)

