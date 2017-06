La "Roja" y los candidatos presidenciales atizaron el humor de Yerko Puchento en "Vértigo"

El fútbol y los candidatos políticos tuvieron protagonismo especial en la edición de anoche de “Vértigo”, donde el empate de la Selección y las últimas polemicas de los postulantes a la presidencia le dieron sobrados motivos de risa a Yerko Puchento en el programa de C13.

Los invitados fueron esta vez la esposa del crack colocolino, Jorge Valdivia; el conductor radial Eduardo Fuentes; el ex jugador Rafael Olarra, el actor Marcial Tagle y la actriz Ana María Orozco, quien estelarizó la famosa teleserie “Betty la fea”, quienes prodigaron elogios al desempeño de la “Roja” en el empate con Alemania por la Copa Confederaciones.

Sin embargo, como de costumbre el peak de sintonía correspondió a la aparición en escena de Yerko Puchento, quien hizo un homenaje a los “gladiadores de la Roja” señalando que “ellos nos mandaron acá a Paul Schaeffer y nosotros les mandamos a Vidal a los alemanes”. Del mismo modo, felicitó a “Pedro Pablo Hernández, quien para jugar este partido tenía menos apoyo que la Goic”.

El candidato Sebastián Piñera y las empresas eléctricas fueron, más tarde, el foco de su humor agudo. “Los candidatos me quieren dejar sin pega, ahora resulta que Kast se vistió de mujer; Ossandón se creía la Luli y parece que ahora Piñera quiere ser comediante y hace chistes sobre las mujeres… Le están poniendo mucho color con el chiste de Piñera, pero está bueno que eso pase, porque son los mismos que hace poco pedían que cerraran este canal”, expresó el personaje de Daniel Alcaíno.

Refiriéndose al mismo Piñera, y vistiendo la parka roja característica del ex Mandatario, Yerko le recomendó que “es mejor que no haga chistes en doble sentido cuando visite al Papa ni chistes de negros cuando lo reciba Obama. Pero no puede ser que Piñera saque los discursos del Condorito”, bromeó, en la parte culminante de un programa que mantuvo el predominio del humor, aunque en su despedida Yerko Puchento aludiera en tono de denuncia al despido de 25 trabajadores en el Mega.