Leo Méndez Jr. pisotea con sus tacones al pastor Soto e ingresa de lleno a la polémica por Instagram

Este vídeo está directamente dedicado a todos los que representan la campaña estúpida y asquerosa de @pastorjaviersoto y en especial al "pastor" ridículo. Un tremendo saludo a @josemiguelvillouta por la tolerancia y el respeto que demostró tener en su programa hacia personas como este ser que demuestra CERO respeto. #alturademira ... Insultas la bandera pride, nos insultas a todos. #todossomosiguales #trapodelainmundicia respeta para ser respetado !

A post shared by Leo (@mmeenndezz) on Jun 23, 2017 at 5:38am PDT