¡Otra más! "Girlboss" tampoco se salva de la podadora en Netflix

“Girlboss” es otra de las series que tampoco se salvó de la podadora en Netflix. La plataforma digital no continuará con la producción que cuenta la historia de Sophia Amoruso creadora del portal Nasty Gal, que saltó a la fama por vender ropa usada

La serie, protagonizada por Britt Robertson, salió al aire en abril y la primera temporada cuenta con 13 episodios que duran unos 22 minutos. Pero desde el lanzamiento la producción no contó con el beneplácito de la crítica que la tildaron de amateur mientras que la actuación de Roberton fue catalogada como exasperante según Mashable.

Pero “Girlboss no es la única serie que se canceló, tres semanas atrás Netflix anunció que no continuará con “Sense8”, producción que se suma a otras como “The Get Down”, “Marco Polo” y “Bloodline”. Reed Hastings, fundador y director ejecutivo de Netflix, anunció en una conferencia de prensa que Netflix no había clausurado suficientes series, lo que imposibilitaba tomar más riesgos y apostar por ideas más alocadas. Ted Sarandos, director de contenidos de la empresa, también habló sobre las cancelaciones. El ejecutivo afirmó que invertir en una serie para una gran audiencia es genial. Pero en caso de hacerlo para una producción con un público reducido resulta duro por haber trabajado demasiado.