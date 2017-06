El motivo de por qué José Miguel Villouta renunció a “El Interruptor”

No va más. José Miguel Villouta renunció a “El Interruptor”, programa donde oficiaba de conductor en el canal de cable Via X. El periodista dio a conocer la noticia a través de un comunicado en su sitio web donde explicó que se fue por diferencias con la producción del espacio televisivo.

El periodista argumentó que, desde marzo pasado, le quitaron el control editorial. Uno de esos vuelcos fue el de mezclar la farándula con los contenidos e invitados al show. Pero el hecho que gatilló la salida fue la invitación del Pastor Soto –quien pisoteó la bandera LGTB en el set la semana pasada– y para este jueves estaba acordada la presencia del candidato presidencial José Antonio Kast. “Eso implicaba que yo cantara karaoke y jugara con él. En un principio se quiso que yo hiciera lo mismo con el Pastor, asunto al que me negué con vehemencia en varias ocasiones”, afirmó Villouta.

Pero el animador no se quedó ahí y profundizó su malestar por la invitación del diputado. “José Antonio Kast y Soto –aliados políticos– hacen campaña para que yo no tenga derechos y atacan el centro de mi identidad, además de la del público LGTB por el que siempre he trabajado con determinación, gracia y la frente en alto, aún en épocas cuando era una audacia hacerlo”, agregó el periodista y criticó el contenido editorial del programa. “ Otros tendrán las herramientas para producir entretención con este nuevo tipo de invitados sin naturalizar la homofobia. A mí no me queda otra que dar un paso al lado”, concluyó y agradeció a sus seguidores.

“El Interruptor” se estrenó en 2003 por Via X con José Miguel Villouta como conductor. El programa tuvo un receso en 2014, pero regresó en 2016 y un año después dio un giro en el formato para convertirse en un late show.