Gal Gadot agradece a Beyoncé por ayudarla a obtener el papel de 'Wonder Woman'

Gal Gadot, protagonista de ‘Wonder Woman’ agradeció a Beyoncé en una entrevista, por ayudarla a obtener el papel para la película.

La actriz dio una entrevista a la revista ‘W Magazine’, en la que agradeció formalmente a Beyoncé por el papel que obtuvo en Wonder Woman. Beyonce no la hizo fila con Gal Gadot, sino que la ayudó a controlar su ansiedad el día de la audición con una canción de la cantante.

“Cuando hice la interpretación por Batman v Superman, no sabía que era para Wonder Woman”, explicó Gadot. “El director, Zack Snyder, me pidió que hiciera una prueba de cámara. Era una tortura. Ellos estaban mirando a otras seis o siete chicas y todas estábamos en remolques separados. dijeron que nos quedaramos adentro hasta que nos llamaran. Esperar es mi enemigo número uno, y me estaba volviendo loca, así que decidí escuchar Run the World (Girls) de Beyoncé, empecé a bailar y dejé ir mi ansiedad. ¡Gracias, Beyoncé!”.

Gal Gadot siendo la protagonista de ‘Wonder Woman’ recibió varias críticas positivas.