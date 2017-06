Karol Lucero: "No estoy preparado para conducir un matinal"

“Hoy debo sembrar para poder cosechar en el futuro”. Con esa frase Karol Lucero resume su momento televisivo. Tras el final de “Doble tentación”, el rostro de Mega valora haber debutado en la conducción de un reality show y confiesa que el haber trabajado en el este proyecto y el matinal “Mucho gusto” no le pasó la cuenta en lo físico ni emocional. Pero sí le consumió mucho tiempo. Por eso, a la hora de hablar sobre futuros proyectos, el ex “Yingo” solo tiene un objetivo en el horizonte: vacaciones.

“El 14 de julio me voy dos meses de vacaciones. Pero estoy tranquilo porque tengo contrato hasta 2020 en Mega, no me imagino que sea para tenerme ahí. Trabajo cinco horas en el matinal y dos horas en la radio del canal (Carolina). Deben venir otras cosas, pero tengo que descansar”, afirma el conductor.

Sobre “Doble Tentación”, Karol Lucero hace su balance y da su visión de las 1445 denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión que recibió el programa. “Esos son temas súper complicados. La gente denuncia lo que ve, no lo que no ve. Están en desacuerdo con un formato que sigue y se ve constantemente. En un reality o docurrealidad es súper difícil filtrar o cortar porque estaríamos faltando a la verdad del formato”, dice. En el plano personal, el animador rescata que la producción le haya permitido desatar una arista más lúdica en el espacio. “No me tocaron los cara a cara y las peleas, lo acomodaron a mi rol y en ese aspecto me sentí cómodo en lo que me tocaba”, afirmó. Con respecto a los participantes, la voz de radio Carolina confiesa que mantuvo una buena relación con todos, pero tampoco se inclinó por un concursante en especial, a diferencia del reality pasado “Volverías con tu ex”, donde el rostro ayudó en dinámicas grupales. “Ahí generé un vínculo muy cercano con Joaquín, la persona con que trabajo hoy en el matinal”, explica.

Tras el fin de “Doble tentación” y contando los días para salir de vacaciones, el animador vuelve a centrar sus energía en el “Mucho gusto”, programa que, desde algunas semanas, luce la ausencia de Luis Jara, su rostro más importante. En su reemplazo se integró José Miguel Viñuela, a quien Karol Lucero asegura que “siempre seguí desde Mekano”. “Él tiene mucha energía está haciendo un buen rol. Tener la posibilidad de compartir con él es súper atractivo”, afirma. Al ser consultado sobre si alguna vez tuvo la intención de asumir un papel más protagónico en el matinal, responde: “No estoy preparado, pero cuando Lucho ha faltado un día o dos me ha tocado. Me falta mucho por aprender y quizá un matinal me va a tocar en 10 ó 15 años más. Estoy recién partiendo”.