“Sense8”, “Girlboss” y “Scream Queens”: ¿Por qué están cancelando series y lo seguirán haciendo?

Netflix a través de su servicio de streaming y canales como Fox mediante sus señales premium, han encontrado en las series uno de sus mayores atractivos a la hora de conquistar a las audiencias. Producciones como “Stranger Things”, “13 Reason Why” y “Empire” han logrado ser renovadas para nuevas temporadas, en cambio otras han sido terminadas abruptamente.

“Sense8” es uno de los ejemplos más claros. A inicios de este mes de junio Netflix informó que, tras dos temporadas, la serie creada por las hermanas Lana y Lily Wachowski no tendría un nuevo ciclo dejando un desenlace poco claro. Los fanáticos de “Will” y compañía no podían entender lo que sucedía y decidieron realizar una recolección de firmas para que la plataforma de streaming cambiara su decisión. Poco más de 520.000 firmas fue el último cómputo de esta campaña que no logró su cometido. “Sense8” es historia.

Lo mismo pasó este fin de semana con “Girlboss”. Con tan sólo dos meses a disposición, Netflix confirmó que no habrá una segunda temporada para la creadora del portal Nasty Gal, Sophia Amoruso, quien saltó a la fama por vender ropa usada.

Entonces, ¿qué está pasando que están cancelando tantas series? Y no hablamos solamente de Netflix, porque hace unos meses desde Fox también nos sorprendieron con la cancelación de la recién regresada “24 Legacy”, que no logró encantar al público con su nuevo protagonista.

Altos Costos

Una de las mayores razones que tienen las compañías para cancelar sus producciones es el alto costo de producción de estas. Sin ir más lejos, “Sense8”, que grababa sus episodios en los 5 continentes, tenía un costo por capítulo cercano a los 9 millones de dólares, lo mismo que cuesta la exitosa serie de HBO “Game of Thrones”.

La primera producción en salir de pantalla fue “Marco Polo” a fines del año pasado. A ella se le sumó “The Get Down”, que contó con un presupuesto de 120 millones de dólares para una sola temporada. Después vinieron los casos de “Sense8” y “Girlboss”.

No son tan populares como creíamos

La decisión de quienes se encargan de dar vida a las series es clara: Cancelar las producciones que tienen una popularidad media. “Marco Polo”, por ejemplo, nunca logró cautivar a una gran cantidad de espectadores y se quedó más bien en una producción de nicho, no alcanzando el éxito de otras de época como “Vikingos”.

Algo distinto ocurrió con “24: Legacy”. La serie, protagonizada por Corey Hawkins y Miranda Otto (“Homeland”), comenzó con un buen pie: 17 millones de personas vieron el debut. Pero con el correr de los episodios la cifra disminuyó y, para el episodio final, solo se alcanzó la cifra de 3,3 millones de telespectadores.

“Se siente como si fuera una historia completa. No tenemos planes en este momento de volver allí y contar más historias”, dijeron desde la producción de “Stream Queens”, serie que sólo alcanzó dos temporadas en Fox debido a la baja convocatoria que alcanzó.

La espera los hizo huir

Tras culminar una temporada, generalmente sólo hay que esperar unos meses, a lo más un año, para poder ver nuevamente a nuestros personajes favoritos en pantalla. Sin embargo, no con todas las producciones pasa lo mismo. En “Sense8”, por ejemplo, se vivieron 2 años de espera, los cuales mermaron a la larga el éxito de la producción, que en su segunda entrega fue más bien decepcionante en cuanto a audiencias.

Lo que dicen desde Netflix:

De todas maneras, la explicación desde Netflix es más clara y concisa: “No se han cancelado demasiadas series”. Según explica el fundador y director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, lo que pasa con las producciones originales del servicio de streaming es que no se han corrido demasiados riesgos y “hay que intentar cosas más locas”.

“Deberíamos tener una proporción mayor de cancelaciones”, dijo Hastings hace un par de meses, argumentando que la idea es lograr irrumpir en la industria con productos tan originales e inesperadas como lo fue “13 Reason Why”, de la que sí confirmaron una segunda entrega.

“Puedes obtener ganadores que son increíblemente ganadores, como “13 Reasons Why”. Es una gran serie, pero no imaginamos lo exitosa que llegaría a ser”, dijo sobre el drama adolescente.