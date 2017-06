Diana Bolocco desmiente rumores: "El único que me llama de TVN es Cristián Sánchez”

El viernes pasado el programa de farándula de Chilevisión, “Primer Plano”, aseguró que Diana Bolocco tenía avanzadas conversaciones con Televisión Nacional para integrarse a sus filas.

Según el mencionado espacio, la animadora de “Vértigo” tendría firmado un prea-cuerdo para ser la nueva conductora del matinal “Muy buenos días” a partir del año entrante. Además, Bolocco reemplazaría a María Luisa Godoy, quien termina contrato a fines de 2017 con la señal estatal, similar situación ocurre con la hermana menor de Cecilia Bolocco en la estación de Luksic.

Sin embargo, la también conductora de las tres temporadas de “MasterChef Chile” – y su versión Junior-, ha desmentido toda aquella información en declaraciones con La Estrella de Valparaíso, en el marco de un evento en pleno Paseo Ahumada.

“El único que me llama de TVN es Cristián Sánchez. “No estoy negociando con nadie”, declaró sonriente, agregando que “estoy feliz en Canal 13. Me queda contrato por un rato. Estoy con proyectos (…). Me da risa que, cada vez que se vence el contrato, dicen que me voy a alguna parte y al final siempre me quedo”.