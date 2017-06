El aireado reclamo de Claudio Palma por el VAR en la semifinal de Chile y Portugal

Minuto 112 del partido, en pleno alargue, y el técnico Pizzi manda al campo de juego en reemplazo de Pedro Pablo Hernández a Francisco Silva, el “gato”. Un minuto después se registraría la polémica más grande del partido y, quizás, de lo que va de la Copa Confederaciones. Pase filtrado de Alexis Sánchez para Silva y se produce una falta que todos reclamamos como penal. Más aún después de la repetición de la jugada que mostraba claramente la infracción contra el chileno.

El juez del compromiso, el iraní Alireza Faghani, ni se inmutó con la jugada y todos nos preguntamos dónde entonces estaba el VAR. Pero el que más se enojó fue el relator de Canal 13, Claudio Palma, quien no podía entender por qué alguno de los jueces no había alzado la voz y cobrado el penal.

“Silva cayoooohh… Cayó, cayó, cayó… Pero veamoslo. El iraní dice que hay saque de arco”, dijo Palma, en lo que sería tan sólo el inicio de su fuerte enojo. “A ver…. Epa, es penal”, enfatizó el locutor luego de la repetición de la televisión, a lo que Schiappacasse le confirmó con un rotundo “no, es penal”.

“Es penal, eso penal, es penal. Pero ahora lo tienen que llamar desde arriba, ¿o no? Es penal. Es penal. Es penal claro”, continúa Claudio Palma para luego empezar la parte más fuerte de su reclamo. “Noo… Es que no lo puedo creer. No lo puedo creer. O sea hay cinco tipos en el quinto piso y cómo no llaman al arbitro. No lo puedo creer. Que tremendo. Qué tremendo. Si hay ocho árbitros. Cinco con cinco computadores con aire acondicionado arriba. Increíble. Fue penal claro. Que tremendo”, remató.

Pero su molestia no se quedó ahí. “Son las cosas que.. A los que defendía al VAR, ahí está su VAR. Vayan a la farmacia. Cuatro árbitros en cancha, ¿cuatro arriba más Aldo? Siete árbitros”, dijo. Ya entregado a la resolución del arbitro soltó: “Irán a saber los iraní de arbitraje”.

En las redes sociales algunos usuarios también mostraron su enojo:

Claudio Palma está muy enojado con la gente del VAR; no por el penal, sino porque tienen aire acondicionado y él no — Norm (@homeworld) June 28, 2017

"Para los que defendían el VAR" -Claudio Palma

Para mí, me cagó — Benjamín Viveros E. (@bviverose) June 28, 2017