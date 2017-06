Felipe Avello y su reinvención como comentarista deportivo: "Son comentarios lúcidos con ingenio"

“Mi idea es ir un poco sorprendiendo al espectador adquiriendo otros roles”. Esa es parte de la idea que hay detrás de la nueva aventura comunicacional de Felipe Avello. Alejado de los medios hace varios años, el periodista asumió el desafío de ser comentarista deportivo junto a Diego Rivarola y Gianella Marengo en la App Modo Fútbol de Movistar. “Yo soy hincha del fútbol. Me gusta, se de fútbol. Ha sido super bueno. Me dieron toda la libertad. Son comentarios lúcidos con ingenio, atractivos y asertivos. Es un tema que me gusta y me interesa. No como en farándula que hablaba temas que no me gustaban ni interesaban”, cuenta.

Sobre el por qué le pareció atractiva la idea de desempeñarse como comentarista, Avello cuenta que “cuando me retiré de los medios de comunicación, era porque sentía que no tenía nada más que decir. En el fútbol puedo ser un aporte con mi comentario y proponer una manera nueva de comentar”.

Sobre su paladar futbolístico, el periodista reconoce afinidad con los técnicos más clásicos como Hernán “Clavito” Godoy y Nelson Acosta. “Soy hincha efe Arturo Fernádez Vial. Tuve la oportunidad de conocerlo”, explica. Y a la hora de elegir entre Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi, no duda en responder: “Me alíneo más con Bielsa. Es la base de los otros dos técnicos”.

En paralelo a esta reconversión a comentarista deportivo, Felipe Avello sigue con sus shows de stand up en teatros y bares. Sobre la posibilidad de llegar al Festival de Viña de Mar, el también comediante asegura que “si ha sonado mi nombre es porque colegas piensan que lo puedo hacer”. “Pero creo que no. Como yo trabajé muchos años en otro rol, recién saben que hago espectáculos”, remata.