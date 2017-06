Jamiroquai confirma su regreso a Chile

Uno de los grupos de funk más influyentes de la historia confirmó su regreso a nuestro país. Se trata de Jamiroquai , quienes se presentarán en el Movistar Arena el próximo mes de diciembre en el marco de la presentación de “Automaton”, su nuevo trabajo discográfico.

La banda conformada por Jay Kay, The Bufalo Man y The Cat in The Hat ha vendido más de 27 millones de álbumes en sus 25 años de carrera, logrando éxitos que perduran hasta nuestros días, como “When You Gonna Learn”, su primer single. Además, se han hecho merecedores de un sinfín de Premios Grammy, Gongs de Ivor Novello, MTV Moonmen y cinco giras mundiales completamente sold out.

Con estos galardones regresan a Chile el próximo 16 de diciembre, presentando también “Automaton”, su último trabajo discográfico (2017) que desafía al hombre contra la máquina frente al Planeta Tierra. El disco es una combinación de Ciencia Ficción, Electro-Funk y Techno

La venta de entradas se realizará mediante el sistema Puntoticket (www.puntoticket.com)y comenzará de manera exclusiva el próximo 30 de junio para los clientes del Club Movistar, con un 20% de descuento. Esta preventa comienza el mencionado día a las 11 am y culmina el Domingo 2 de Julio a las 10.59 am. El inicio de la venta general comienza apenas termina la venta exclusiva.