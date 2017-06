La “Roja” en TV: ¿Qué canal ver para gritar gol primero?

Su vecino siempre grita los goles antes. Bueno, eso me pasa a mí. He tratado de hacer de todo, desde cerrar las ventanas a subir el volumen. Incluso, he tratado de descubrir cuál es el canal que está viendo. Pero no hay caso, mi vecino siempre grita gol antes que yo. Sin ir más lejos, el domingo pasado la pelota todavía no llegaba ni al área en mi tele cuando en mi edificio ya había gente celebrando la anotación de Martín Rodríguez contra Australia.

¿Cómo solucionar esto? Las señales de los canales de nuestra televisión abierta siempre llegarán con algunos segundos de adelanto a la que provee un operador de cable o satelital. Lo mismo ocurre si comenzamos a comparar entre ellos. Por ello, y para ser más democráticos, acotaremos la pregunta a la señal abiertas HD que tanto Canal 13, Mega y Televisión Nacional tienen disponibles para que el público disfrute de esta Copa Confederaciones con la mayor calidad posible.

Desde Canal 13, Mega y TVN, la respuesta es la misma. Cada estación aseguran que son los primeros en llegar a las pantalla de su audiencia. Desde la señal pública, la que apostó por el regreso de Pedro Carcuro al relato, lo que se vio truncado por la trombosis que lo afecta y que terminó por hacerlo tomar la decisión de regresarse a Chile, aseguran que “apostamos por la última tecnología para el transporte satelital, llegamos primero porque trabajamos con Ultra Baja Latencia. En palabras simples, ocupamos la mitad del tiempo en poner la señal en la casa de todos los chilenos”. Un trabajo que tomó meses y que se “dio con la configuración precisa para tener la mejor calidad de imagen y para poder gritar los goles de Chile primero en TVN”, afirma Gonzalo Jara, jefe del departamento técnico del canal.

“Mega se la jugó por la fibra óptica, cuyos beneficios son que tiene menor delay frente al transporte de señal vía satélite. Esto es porque por fibra óptica transporta luz y la velocidad de propagación es mayor que la velocidad del transporte vía satélite. Eso significa que al comparar ambas tecnologías, desde un mismo punto hasta los estudios, la señal llega antes”, es la explicación que da Saúl Ureta, gerente de ingeniería de la señal del Grupo Bethia, de por qué son ellos quienes llevan los goles de Chile primero a la televisión.

Mientras que en Canal 13 confían en su tecnología basada en el uso de dos satélites para afirmar que el grito de Claudio Palma se escucha antes que los otros. “Para elegir el transporte de señal teníamos la opción de utilizar satélite o fibra óptica , lo cual depende del diseño técnico de la cobertura que queríamos hacer. En este caso realizamos todas las transmisiones desde los estadios; por ello optamos por el satélite, lo cual nos permite traer la señal desde cada estadio en forma directa mediante 2 satélites”, comenta Rodrigo Lara, gerente de ingeniería de Canal 13, agregando que debido a esto “nuestra señal HD llega 1 segundo adelante que nuestro competidor más cercano”.

Entonces, ¿qué canal sintonizar? “Eso es relativo, sobre todo con una transmisión en vivo”, dice Felipe Ovalle, director de OhMyGeek.net, argumentando que “depende de muchos factores, donde es imposible saber cuál llegará antes, a menos que esté viendo las tres teles al mismo tiempo”. Si a esto le agregamos que los tres canales enviaron a Publimetro registros audiovisuales que validan el hecho de que son los primero en transmitir, ¿qué sucede? “Lo que pasa es que si lo graban desde sus respectivos canales, obviamente obtendrán primero su señal, ya que la están recibiendo de manera más directa”, advierte Ovalle. “Perfectamente pueden ser pruebas controladas en su ambiente”, remata.

Pese a no tener la certeza de quién trae el gol de Chile a casa antes, lo que si está claro es la señal que lo grita mejor. Canal 13 ha liderado el rating y en el último partido entre Chile y Australia promedió 26,5 puntos frente a los 17,4 de Mega y los 9 de TVN.

Así que si quiere ver el gol primero que su vecino en buena calidad de imagen, la acción más recomendada es utilizar una antena conejo y sintonizar alguna de las señalas de aire HD.