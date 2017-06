Rihanna es sorprendida románticamente con millonario saudi

Ya llegó el verano a Europa y Rihanna aprovechó el calor para escaparse un par de semanas de vacaciones a España. Unos días libres que no deberían haber causado mucho ruido, pero la cantante de Barbados fue sorprendida con su nuevo interés amoroso: Hassan Jameel, empresario saudita que es el vicepresidente del negocio familiar Abdul Latif Jameel, una de las compañías más grandes del mundo. La compañía posee los derechos de distribución de los automóviles Toyota en Arabia Saudita, un acuerdo que ha ayudado a la familia Jameel a acumular una fortuna estimada en 1.500 millones de dólares, algo que Hassan heredará un día.

La cantante de 29 años fue captada por los paparazzi el pasado lunes en una piscina junto a Jameel, con quien se estaba besando apasionadamente. Aunque las primeras imágenes fueron publicadas por el portal TMZ, varios seguidores ya las compartieron en Twitter e Instagram.

Este romance que salió a la luz pública en medio de los rumores que vinculaban a Rihanna con el basquetbolista Kevin Durant, pero una fuente le dijo al diario británico The Sun que “esta relación es de verdad. Rihanna le ha dichos a sus amigos que está enamorada y él parace estar muy atraído a ella”.

Rihanna Caught in Hot Poolside Makeout Session With Mystery Man During Vacation in Spain pic.twitter.com/QKRa4XqR6X

— DuMont Television (@dumonttelev) 27 de junio de 2017