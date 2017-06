Esta leyenda del rock realizará un concierto en Chile

No será The Demon, tampoco habrá maquillaje ni el mítico traje glam rock. Gene Simmons, bajista de Kiss, regresará a Chile para realizar un concierto en solitario el próximo 26 de octubre en el Teatro Cariola.

Según El Mercurio, Simmons tocará temas propios como también canciones de Kiss como “Rock and roll all nite”. Por otra parte el bajista vendrá con tres guitarristas y una batería. Además el artista presentará un repertorio de singles que forman parte de un álbum que lanzó en 1978. El disco (“Gene Simmons”), contó con la colaboración de Joe Perry, Aerosmith. Otro de los temas que el bajista incluye en el repertorio son “Sweet & Dirty Love” y de Kiss “Deuce” y “I love it loud”.

Las entradas para el show se podrán comprar a través de Puntoticket el próximo 3 de julio a través del sistema Puntoticket.