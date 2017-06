Importante compañía de entretenimiento de k-pop realizará audición en Chile

Un nuevo antecedente registra este año el fenómeno k-pop en nuestro país, que lo instala como una de las capitales de este género en todo el mundo. Primero fue la rápida venta de entradas del concierto de la surcoreana BTS, quienes agotaron los tickets para su show en el Movistar Arena en tan solo dos hora. Luego fue el artículo que dedicó el NY Times a la popularidad que tiene esta música en suelo nacional pese a que no suena en las radios. Y ahora, la compañía de entretenimiento asiática S.M. Entertainment, responsable de grupos como Super Junior, Girls’ Generation y SHINee, confirmó, a través de su sitio web, que realizará una audición en busca de cantantes, bailarines, actores, modelos y compositores en nuestro país.

2017 S.M. GLOBAL AUDITION SEASON 2 https://t.co/wcxcaNjLUZ — SM Audition Official (@smaudition_) 28 de junio de 2017

El evento se denomina 2017 S.M Entertainment Global Audition II, el que se realizó el año pasado en seis países y que en el mes de septiembre llegará el 13 de septiembre a Santiago por primera vez. Aquellos que sean seleccionados tendrán la oportunidad de firmar un contrato exclusivo con la empresa de entretenimiento. “Buscamos estrellas que represente al mundo latinoamericano” es la invitación que se puede leer en su página de internet. “S.M. Entertainment tiene un plan a futuro súper fuerte”, cuenta Gonzalo García, CEO de NoiX Producciones, responsable de un 87% de los conciertos de k-pop en Chile. “Ellos quieren cambiar la industria del entretenimiento tanto de sus artistas com sus fanáticos. Crear formatos de vivir los conciertos de forma distinta. Hace dos años hicieron un anuncio de que iban a expandirse. Quieren hacer subdivisiones en todo el mundo”, cuenta sobre esta audición que llega a nuestro país.

En constate diálogo con las distintas compañías de entretenimiento, García es voz autorizada para analizar el por qué esta expansión fijó sus ojos en Chile. “Esto viene a posicionar al k-pop en el mundo. Chile tiene infraestructura y, a nivel latinoamericano, la única productora especializada en esto somos nosotros. Es el siguiente paso necesario para globalizar el género, que es una rama súper fuerte del mercado, pero que mucha gente sigue viendo como algo raro. Pero no lo es. No hay concierto en Chile que haya salido mal o que haya dejado perdidas”, explica. Sin ir más lejos, En las mañana de ayer se pusieron a la venta las entradas para el concierto de Seventeen, a realizarse el 29 de agosto en el Movistar Arena, vendió el 90% de su capacidad en menos de 12 horas.

Para poder aplicar a la 2017 S.M Entertainment Global Audition II hay que seleccionar una categoría de las antes mencionadas, no hay límite de edad y no tiene costa de audición. Existen tres maneras de registrarse: inscripción por SMTOWN Online, por email (2017chile@smtown.com) y por everysing. El plazo final es el día anterior a la audición fijada para el 13 de septiembre, pero que todavía no tiene lugar definido. En el mismo sitio web están las recomendaciones de cómo prepararse según la categoría escogida.