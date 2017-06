Megan Massacre: "La única vez que tatuar se volvió algo estresante fue cuando comencé en televisión”

Siempre. Megan Massacre no duda en responder cuando se le pregunta por cuanto tiempo quiere seguir como tatuadora y con un show de TV sobre la profesión. “Realmente lo disfruto y espero hacerlo durante muchos años, quiero tatuar lo más que pueda”.

Con dos programas en el cuerpo, “American Worst Tatto” y “New York Ink”, Megan Massacre ahora está en un tercer proyecto: “Bondi Ink – Tatto Crew”. En el show, que se transmite los domingos a las 23:30 por Trutv, la tatuadora trata de plasmar los sueños, deseos y recuerdos de los clientes que acuden al estudio más connotado de Australia. Un trabajo que la estadounidense se toma con normalidad, pero con un pasado que también tuvo dificultades.

“Cuando empecé la industria estaba dominada por hombres. Pero los tiempos han cambiado y definitivamente hay más poder de mujeres y cada vez eso se hace más fuertes. Tengo un estudio de tatuajes y empleo a mucha chicas”, confiesa Massacre.

La experiencia y el prestigio internacional tuvieron su costo. A pesar de disfrutar con los tatuajes, Megan Massacre también recuerda, para Publimetro, cuando su pasión le pasó la cuenta: “La única vez que tatuar se volvió algo estresante para mí fue cuando comencé a tatuar en televisión”. También reconoce que, al hacer algo que le gusta, se disfruta del trabajo. Pero si hay algo que no le acomoda es el estilo japonés. “No tengo nada contra ello, pero hay muchas reglas y no me gusta seguir reglas”, afirma.

Por otra parte confiesa que le gustan los colores y plasmar dibujos con toques realistas o tradicionales. Y definitivamente afirma que tampoco haría un tatuaje que incite al odio. No es todo, Massacre también entrega consejos para lograr una buena idea. “Cuando uno va con muchas ideas y quiere hacer muchas cosas, el tatuador gasta mucho tiempo trabajando en el dibujo y después la persona quiere hacer muchos cambios. Por eso lo mejor es venir con ideas claras, colores y tamaño. Así el tatuado no se molestará con el concepto”, afirma.

Nunca fue una aprendiz natural. Su estilo lo define como natural y confiesa que la clave de todo es la determinación y dibujar constantemente para aprender las formas simples. De sus viajes para asistir a convenciones de tatuajes, Megan Massacre cuenta que aprovecha para mirar paisajes, también escribe textos y piensa en conceptos de diferentes cultura para que llegue la inspiración.