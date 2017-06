Soledad celebra 20 años de carrera en Chile y sueña con volver al Festival de Viña

Soledad Pastorutti siempre ha tenido una cercana relación con nuestro país. Desde los inicios de su carrera, la cantante cruzaba la Cordillera de los Andes para presentarse en Chile ante un público que, con el tiempo, la ha visto crecer. Y es que éxitos como “El Bahiano”, “Cómo será” y “Adonde vayas” se han quedado en el inconsciente de sus seguidores nacionales, quienes podrán celebrar sus dos décadas de carrera este 29 y 30 de junio en el Teatro Nescafé de las Artes. “Es muy importante para mí que me acompañen”, confiesa Soledad en entrevista con Publimetro, argumentando que el show tiene como único motivo festejar con “un amplio repertorio y canciones que, incluso, no están grabadas ni incluidas en ningún disco”.

Dentro de las sorpresas que tendrá el evento es que la acompañará su hermana Natalia, también cantante, y que el show está pensando como algo íntimo. “Un lugar como el Nescafé permite una cercanía que hará que sea más que un show de sólo el disco”, recalca.

La trasandina regresa a Chile tras lanzar en septiembre del año pasado el álbum “20 Años”, décimo sexto en su carrera y que está disponible en dos versiones: CD y CD+DVD. El segundo es epsecial para fanáticos porque la misma Soledad cuenta cómo empezó su carrera, con registros de cuando tenía 8 años y comenzó a cantar folclor. Además, la producción fue grabada en el Festival de Cosquín que se realizó en enero del 2016, escenario donde ella inició su carrera en 1996, con artistas de la talla de Abel Pintos, Luciano Pereyra y Los Nocheros. “El otro día empecé a darme cuenta en lo afortunada que fui al tener a todos mis colegas en Cosquín, mimándome en mis 20 años, en el mismo escenario donde me inicié y con un festival que no había contratado a todos esos artistas. Para mí fue impresionante, dije ‘wow, he logrado algo importante’”, señala. “Estoy agradecida de la música folclórica, sobre todo porque la amo, pero de todas maneras siento que debe existir una renovación de ésta y que debo ser yo parte responsable de eso”, agregó.

Por esta razón ya se encuentra trabajando en una nueva producción. “Siento que con este disco cierro una etapa y tiene que iniciarse una que necesariamente me tiene que reformatear, sacudir un poco y que la gente pueda ver una renovación en Soledad, la cual aún no está afinada”, afirma.

Quiere volver al Festival de Viña del Mar

Hace más de 11 años que Soledad Pastorutti no pisa el escenario de la Quinta Vergara y la cantante transandina tiene todas las ganas de volver. “Es el Festival de Viña del Mar, el que no ha pensado en los últimos años en mí”, contó para luego hacer un llamado entre risas a la alcadesa de la Ciudad Jardín: “Virginia, te hablo a vos”.