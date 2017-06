Arriba del columpio: Yerko Puchento no se olvida de Cecilia Pérez en rutina dedicada a primarias y la "Roja"

Yerko Puchento no se olvida de Cecilia Pérez. El comediante interpretado por Daniel Alcaíno nuevamente hizo mención a la ex vocero durante al Gobierno de Sebastián Piñera avivando una polémica que parecía olvidada.

Dada la “complicada” coincidencia que existirá este domingo entre la elecciones primarias y la final de la Copa Confederaciones, Yerko solicitó que la clase política se haga cargo del rol de vocal de mesa que deberán cumplir miles de chilenos, con tal de permitirles ver el partido entre chilenos y alemanes.

En este momento recordó a su “archienemiga” , a quien designo vocal de mesa en un lugar muy particular: “Cecilia Pérez estará en la mesa 26 del Parque O’Higgins, frente a los autos chocadores”, señaló, en presunta referencia a la ubicación en que se ubica Fantasilandia, y en especial, la “Monga”.

Sin embargo, sus críticas hacía los políticos no quedaron en simples bromas, dado que hizo un llamado directo a no participar de las primarias. “Hago un llamado a no votar las primarias. Para qué vamos a ir a votar por brazos cortos si tenemos a Bravo con los brazos largos”, bromeó.

A partir de ahora, sólo basta esperar si la ex ministra secretaria general de Gobierno entrará al ruedo y contesta al comediante.