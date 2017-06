Mira el trailer del biopic no autorizado de Morrissey

Ya había fecha, pero no mayor información. El 2 de julio, en el Edinburgh International Film Festival se estrenará “England is mine”, el biopic sobre la vida de Steven Patrick Morrissey. Una cinta dirigida por Mark Gill y producida por Baldwin Li y Orian Williams (ambos fueron parte de “Control”, la película sobre Joy division e Ian Curtis) y que tiene como protagonista al actor Jack Lowden. Una producción que no fue autorizada por el músico inglés y que, hasta este viernes, no había más información de que se centraría en un joven Moz y su vida en la década de los años 70.

Pero esta mañana, el medio inglés The Guardian compartió el primer avance de este proyecto que llegará a los cines brtánicos en agosto. En este primer trailer se puede ver a un adolescente Morrissey buscando su lugar en el mundo y su primeros pasos hasta conocer a Johnny Marr.

“Morrissey es definitivamente uno de los artistas más icónicos de Gran Bretaña y estamos encantados de explorar el enigma de su increíble historia de vida en la noche de clausura del festival con la premiere mundial de England Is Mine”, fueron las palabras del director artístico del festival Edinburgh International Film, Mark Adams cuando se dio a conocer la noticia de que la cinta sería estrenada en este evento.

Revisa el tailer a continuación.