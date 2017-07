Tea Time y Los Tetas responden frente a las acusaciones de maltrato de género

Tea Time, vocalista de Los Tetas, respondió frente a las acusaciones de violencia hacia la mujer que se hicieron en su contra. El cantante escribió un comunicado en Facebook donde afirmó que los dichos de Valentina Henríquez son falsos. El texto fue borrado minutos después de su publicación.

“Frente a la información divulgada por mi ex novia Valentina Henriquez, declaro que esta información es total y absolutamente falsa. Es lamentable lo que ha hecho. Una de las cosas mas reprochables es golpear a una mujer. La gente que me conoce sabe que nunca he golpeado a Valentina, ni a ninguna de mis parejas anteriores, ni a ninguna mujer. Tampoco he cometido otros de los graves delitos de los que se me acusa”.