La molesta reacción del público en redes sociales por el caso de Tea Time

Las acusaciones por violencia hacia la mujer, que recibió Tea Time, no quedaron indiferentes. Artistas como Alex Anwandter y Latin Bitman repudiaron tácitamente el actuar del cantante como también habló la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, quien condenó los hechos y ofreció ayuda a la víctima, Valentina Henríquez. Pero el público en Twitter y Facebook también manifestó su rabia por las acusaciones y le brindaron apoyo a la joven agredida.

Los usuarios de las redes sociales criticaron duramente a Camilo Castoldi (nombre del artista) en su perfil de Facebook. La reacción de la gente también provocó que el cantante modificara en un principio su foto de perfil, como también emitió un comunicado donde desmintió las confesiones de Henríquez, texto que luego borró. Mientras que en Instagram los usuarios también manifestaron su enojo con el músico funk.

Durante la mañana, Los Tetas, emitieron un comunicado donde manifestaron su repudio contra todo hecho de violencia contra la mujer. Pero también pidieron que Valentina Enríquez se hiciera responsable de las acusaciones realizadas. El hecho tampoco cayó bien entre el público que criticó la postura del conjunto.

No me sorprende lo de Tea Time

Canciones culias como "Papi donde esta el funk" hacen q no me sorprenda

— Sam (@Sam_LM1985) July 3, 2017