Los Tetas marginan indefinidamente a Tea Time por denuncias de violencia

“Respecto a la investigación formalizada por parte del Ministerio Público en contra de uno de nuestros integrantes, en lo inmediato hemos decidido marginar a Camilo Castaldi Lira indefinidamente de nuestra agrupación”. De esta manera, a través de un comunicado difundido por Facebook, la agrupación Los Tetas marginó a su vocalista mejor conocido como Tea Time por las denuncias de violencia realizadas por su ex novia.

Desde la banda señalaron que “como agrupación musical nos duele profundamente esta situación, respecto de la cual no estábamos en antecedentes y que no nos representa en absoluto. Condenamos la violencia, venga de donde venga”.

Junto con rechazar “todo tipo de violencia en contra de la mujer”, además, indicaron que “compartimos el profundo pesar y la indignación frente a hechos de esta naturaleza, que no sólo nos entristecen sino que nos llevan a reafirmar sin condiciones nuestro compromiso con los derechos de la mujer”.

Críticas al primer comunicado

Anteriormente la agrupación emitió un comunicado exponiendo entre otras cosas que “lamentablemente en este momento no contamos con mayores antecedentes sobre el caso particular de esta denuncia, sus circunstancias o su veracidad”.

Además, habían llamado a “ser responsables con las aseveraciones y declaraciones que se hagan públicamente respecto de estas graves acusaciones, en tanto no conozcamos la versión de nuestro compañero de trabajo, ni se haya acreditado fehacientemente por los tribunales de justicia la existencia de delitos”.

Estas palabras y el caso en sí generaron sorpresa y repudio en el mundo de la música. Los cantantes Alex Anwandter y Denisse Malebrán fueron algunos de los que cuestionaron el comunicado de Los Tetas.

Un verdadero asco el comunicado de Los Tetas sobre Tea Time. Debemos apoyar a las víctimas, no cuestionar la veracidad de sus abusos! — Alex Anwandter (@alexanwandter) July 3, 2017

Sobre actos de violencia de género no puede haber 2 discursos. Se protege y defiende a cualquier víctima, por+cerca que tengas al victimario — Denisse Malebran (@denissemalebran) July 3, 2017

Por otro lado, varios periodistas especializados también han manifestado sus cuestionamientos al primer mensaje de la banda.

El comunicado de Los Tetas es muy decepcionante. Lo mínimo que se podía esperar era una reacción más enérgica. Qué pena — Felipe Arratia (@farratia) July 3, 2017

Bien pusilánime el comunicado de @lostetas, es como si el Tea Time fuera un vecino que apenas cachan. — Ignacio Lira (@nacholira) July 3, 2017

Denuncia de violencia

Valentina Henríquez, ex pareja de Castaldi confesó a través de Facebook que fue víctima del cantante innumerables veces.

“A mediados del tercer mes comenzó a golpearme. Hay fotos del matrimonio de mi hermana donde aparezco con moretones en los brazos y piernas producto de cuando me tiraba al suelo, posterior a eso son incontables las veces, empezó a golpearme en la cara, me agarraba los brazos y me pegaba cabezazos o me escupía”, expuso.