Tea Time de Los Tetas recibe denuncia por violencia doméstica

Camilo Castalfi, mejor conocido como Tea Time, fue denunciado por violencia doméstica por parte de Valentina Henríquez. La ex pareja del artista escribió una larga confesión, a través de Facebook, donde describió las agresiones que sufrió durante la relación.

“A mediados del tercer mes comenzó a golpearme. hay fotos del matrimonio de mi hermana donde aparezco con moretones en los brazos y piernas producto de cuando me tiraba al suelo, posterior a eso son incontables las veces, empezó a golpearme en la cara, me agarraba los brazos y me pegaba cabezazos o me escupía”, confesó Henríquez quien enumeró diferentes situaciones donde fue víctima de la violencia por parte del cantante.

La ex pareja agregó que ya presentó la denuncia en la Fiscalía. Pero Henríquez se quejó porque la justicia solo decretó que el vocalista de Los Tetas no se puede acerca a menos de 200 metros de la víctima. “Exijo justicia, no puede ser que un maltrato como el que he sufrido yo quede impune”, comentó. Por otra parte también afirmó que el hecho solo tiene relación con Castalfi y que el resto de los integrantes del conjunto funk no tienen relación con la denuncia.

Por otra parte la víctima también confesó que Camilo Castalfi compraba instrumentos musicales que le robaban a otros artistas. “Quiero decirle a Javiera Mena que se contacte conmigo, pues Camilo, Tea Time, dejó escondida en mi casa la guitarra que le robaron a sus músicos. Él sabiendo que eran robadas a Javiera Mena se las compró como un chiste y cagado de la risa junto con un teclado a sus amigos que son los que le roban los instrumentos a muchas bandas chilenas, como ya hemos visto en las noticias. Como él dice ‘los ladrones son respetables y los mejores’. afirmó Valentina Henríquez.