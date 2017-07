Ed Sheeran abandona Twitter: "Un solo comentario puede conseguir arruinarte el día"

Ed Sheeran, una de las más grandes estrellas musicales del momento, ha tomado la drástica decisión de abandonar la red social Twitter.

“De hecho, he dejado Twitter completamente. Ya no puedo ni entrar a leer lo que ponen. Lo único que veo cada vez que me conecto es a gente diciendo cosas muy crueles. Twitter es la plataforma perfecta para ello. Un solo comentario puede conseguir arruinarte el día, por eso lo he dejado. Mi jodi** problema es que trataba de descubrir por qué me odiaban tanto”, explicó el cantante en una entrevista al Daily Mail.

“En una ocasión, los fans de Lady Gaga leyeron una entrevista de la que dedujeron que estaba hablando de ella y empezaron a odiarme. Y yo no había hecho nada. Creo que en Twitter hay una tendencia a malinterpretar cualquier cosa y es entonces cuando te ves en problemas”, agregó.

Como se recuerda, Sheeran volvió a Twitter para la promoción de su disco Divide, pero la ilusión le duró poco.