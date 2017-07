Emily Ratajkowski culpa al tamaño de su busto de que la gente no quiera trabajar con ella

Sorprendió al mundo cuando fue parte del video de la canción “Blurred line” de Robin Thicke. De ahí en más, su popularidad fue en aumento y hoy, Emily Ratajkowski tiene cerca de 14 millones de seguidores en su Instagram, red social en la que reiteradas veces ha expuesto su escultural cuerpo. Pero esta exposición le ha pasado la cuenta, según reconoce la modelo en entrevista con la revista Harper Bazaar Australia.

La joven de 26 años aprovechó la entrevista para responder a las reacciones negativas que ha tenido sus exposiciones, como el recordado topless con Kim Kardashian, y cómo mostrarse sensualmente no es excluyente de ser feminista. “Hay algo que me pasa: ‘Oh, ella es demasiado sexy’. Es como una cosa anti-mujer, la gente no quiere trabajar conmigo porque mi busto es demasiado grande”, afirmó al a publicación y agregó: “¿Qué pasa con las tetas? Son una hermosa cosa femenina que necesite ser celebrada. ¿A quién le importa? Son geniales grandes, son geniales pequeñas. ¿Por qué debería ser un problema?”.

However sexual our bodies may be, we need to hve the freedom as women to choose whn & how we express our sexuality. pic.twitter.com/1KK0MtXRuv

— Emily Ratajkowski (@emrata) 30 de marzo de 2016