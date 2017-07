Ex “Protagonistas de la fama” fue maniatado junto a su padre en violento asalto

Una noche de terror es la que vivieron Óscar Garcés y su padre Luis este lunes, ya que fueron víctimas de un violento asalto en su casa de la comuna de La Florida.

Según información recabada por distintos medios nacionales, el también padre del ex portero de Colo Colo, Paulo Garcés, se encontraba en el antejardín de la vivienda cuando cuatro encapuchados lo intimidaron con un arma de fuego y, tras de hacerlo ingresar al domicilio, lo maniataron. Luego fue el turno de Óscar, ex integrante del reality de Canal 13 “Protagonistas de la fama”, quien no pudo hacer nada ante la situación y fue amarrado de pies y manos.

“Los sujetos habrían ingresado a través de un domicilio que se encuentra deshabitado, escalando el muro perimetral y encontrándose con la víctima en el frontis de la casa. Ahí lo intimidan con armas de fuego, lo hacen ingresar al interior del domicilio y luego proceden a amarrarlo y a sustraer las especias”, dijo la inspectora de la PDI Claudia González.

El monto sustraído alcanzaría los 70 millones de pesos, entre joyas, artículos electrónicos, dinero e indumentaria deportiva. El violento asalto se encuentra en investigación por la Brigada de Robos Metropolitana Oriente de la PDI.