"Lloran las rosas": Cristian Castro se separará después de 28 días de casado

A finales mayo se dio a conocer que Cristian Castro se casó por tercera vez, y en secreto, con su novia Carol Victoria. Pero el amor no fue tan azul, ya que tan solo 28 días después de haber contraído matrimonio, el hijo de Verónica Castro confirmó que se divorciará.

Concierto de #CeciliaBartoli y #PhilippeJaroussky, #Suiza🇨🇭 A post shared by Cristian Castro (@cristiancastro_oficial) on Jun 21, 2017 at 7:34am PDT

“Estoy consternado, preocupado“, reveló el cantante en una entrevista con El Diario de Mariana. “No es un chiste, no es un juego. Está marcada mi vida así y me juego muy rápidamente por el matrimonio a veces, y por el amor, y de pronto no sale que nos podamos llevar bien“, confesó Castro.

“Es que no nos conocemos bien. No nos dimos tiempo para eso. Esa es la versión real. Y por eso hubo malos entendidos y malos humores de ambos que no estaban previstos”, dijo al referirse a la razón de su separación.

A decir del intérprete de “Vuélveme a querer”, la pareja se distanció durante su luna de miel. “Fue en la luna de miel, por así decirlo. Rompimos 28 días después de casarnos. Una vergüenza. Me avergüenza, pero así se va a presentar el destino… Yo cumplí y traté de estar bien. Y ella también. Pero no se pudo“, añadió.

Quiero compartirles la mayor alegría de mi vida: mi boda con Carol (23/05/17) A post shared by Cristian Castro (@cristiancastro_oficial) on May 25, 2017 at 11:52am PDT

La inesperada boda

La pareja se comprometió durante una presentación del mexicano.

“Quiero compartirles una alegría muy grande que hoy siento; estoy muy muy emocionado, he encontrado a la mujer que tanto soñé, que tanto esperaba”, dijo en medio del concierto.

Luego, la violinista salió al escenario y Castro se arrodilló ante ella para ofrecerle un anillo y preguntarle: “¿Te casarías conmigo?”.

Este es el tercer matrimonio del cantante de 41 años, mientras que es el primero de Carol Victoria. La pareja se comprometió el pasado 5 de mayo por lo que la boda civil dos semanas después sorprendió a los fanáticos del mexicano.