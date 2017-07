Tea Time reitera su inocencia y acusa "venganza" de su ex pareja

El ahora ex vocalista de Los Tetas Camilo Castaldi, más conocido como Tea Time aseguró en una entrevista con el diario La Tercera que “nunca he golpeado a una mujer” y que su ex pareja, Valentina Henríquez, realizó la denuncia por “venganza”.

El artista expuso que no hay nada cierto en la denuncia pública de la joven. “(Esto lo hace) de venganza, porque terminé con ella, porque estaba obsesionada. No hay nada de cierto en la carta que ella publica y, de hecho, todas las cosas que dice son falsas y son tergiversadas”.

“Si alguna vez hubo algún accidente físico fue porque yo mismo no permití que ella se hiciera daño. Por ejemplo, tratar de bajarla de la ventana, cuando se trató de tirar del edificio, y yo la traté de bajar. Obvio que hay que utilizar un poco de fuerza, pero jamás la he golpeado y obviamente en el forcejeo si pueden haber accidentes. Pero yo jamás la he golpeado”, aseguró al medio.

Consultado por si tomaría acciones legales ante lo que él califica como una denuncia “falsa”, Tea Time responde que “no la quiero dañar, no estoy pensando en nada, en demandarla, en nada, sólo voy a ver hasta dónde se desenvuelve esto, porque se está tergiversando toda la información”.

A través de un comunicado difundido por Facebook, la agrupación Los Tetas marginó a Castaldi de la banda por las denuncias de violencia realizadas por su ex novia.

Henríquez confesó a través de Facebook que fue víctima de los golpes del cantante innumerables veces. “A mediados del tercer mes comenzó a golpearme. Hay fotos del matrimonio de mi hermana donde aparezco con moretones en los brazos y piernas producto de cuando me tiraba al suelo, posterior a eso son incontables las veces, empezó a golpearme en la cara, me agarraba los brazos y me pegaba cabezazos o me escupía”, expuso.