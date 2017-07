Camila Moreno confiesa haber sufrido violencia de género

Camila Moreno publicó una largo comunicado en Facebook donde reveló haber sufrido violencia de género. La artista nacional confesó que sufrió abusos físicos durante su adolescencia como también psicológicos durante su carrera profesional.

La cantante enumeró y describió diferentes episodios donde padeció abusos. “Cuando empecé a trabajar en mi proyecto solista me recomendaron que me agrandara las tetas y que me tiñera rubia, que debía depilarme las cejas, que no era femenino tenerlas así”, afirmó. Por otra parte Moreno también confesó que no habló antes porque sentía vergüenza de revelar las situaciones de violencia que vivió.

“Recientemente, dos hombres con los que trabajé por un par años – aparte de robarme, mentirme, creer que yo les debía mi carrera a ellos y tratarme de mal agradecida – me dijeron que yo al estar embarazada no podía tener conversaciones civilizadas porque andaba hormonal e irracional”.

La intérprete de “Panal” también afirmó que antes no se consideraba feminista y discutía sobre esa postura. Pero reconoció que cambió su forma de pensar por los hechos que le sucedieron. “Basta de hashtags, basta de sobre-reaccionar en redes sociales, basta de creer que con una foto de perfil están haciendo su parte del cambio. Ya no. Ese fue el principio, pero hoy no basta. Basta de panfletos oportunistas. Necesitamos acciones”.

Por otra parte Moreno apoyó a Valentina Henríquez, ex pareja de Tea Time, quien también denunció haber sufrido violencia de género. ” Quiero que dejen de tratarnos como el sexo débil. Quiero que respeten mi trabajo por lo que es y no por quién soy. Quiero que salgan a la luz todos los jefes que acosan a sus empleadas”, agregó.

Las declaraciones de la artista tampoco fueron indiferentes en las redes sociales. Figuras locales también apoyaron en las redes sociales la confesión de Camila Moreno.

Hay que tener la falda bien puesta para competir este valiente testimonio — FRANCISCO SAAVEDRA (@PANCHOSAAVEDRA) July 5, 2017

Bravo, Camila! un gran abrazo 🙂 — pedropiedra (@pedropiedra) July 5, 2017