Dra. Cordero realiza polémico comentario sobre Valentina Henríquez y Tea Time

La denuncia por violencia de género que realizó la ex pareja de Camilo Castaldi, Tea Time, siguen siendo tema de debate. Músicos, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, y la Presidenta Michelle Bachelet han tenidos palabras para el caso.

Pero dentro de las reacciones que ha generado la denuncia de agresión de Valentina Henríquez, la que más polémica ha levantado fue la relizada por la psiquiatra María Luisa Cordero, conocida como la “Doctora Cordero”. “Arriesgando que me den como bombo en fiesta las feministas fanáticas, ella (Henríquez) cuenta que hasta los amigos de él le pegaban. ¿Y ella seguía metida ahí?. (Ella) tiene un trastorno limítrofe de la personalidad y tiene un lado sadomasoquista. Le gustaba el combo”, fue el análisis que realizó en el programa “Sentido común” de radio El Conquistador.

“Yo no se si te conté a ti, yo tenía una especie de policlínico de pacientes maltradas en el psiquiátrico y como el 60% me reconcía que después de que le daban la pateadura, el sexo era mejor. Morbido. Es un trastorno. Es uan relación tóxica sadomasoquista. Ella se calienta cuando le pegan. Perdona que te lo diga así en crudo”, agregó al aire.

“Él (Castaldi) cuenta en su defensa que ella se autoagrede”, continuó, mientras Sebastián Gajardo, con quien conduce el programa, intervino: “A mi me tinca que se boxeaban los dos”. “Claro”, respondé Cordero. “Lo que no justifica la agresión de él”, acota rápidamente el periodista.

Además, la Dra. Cordero no se quedó aquí y se refirió en duros términos tanto a Henríquez como a la ex voz de Los Tetas. “Ella, típico, ‘tuve que dejar de estudiar’. Señora, mamá de la muchacha. Deje de pagarle, no se donde estará, si en un instituto o universidad. Señora, le están tomando el pelo. Él es falopero, drogadicto, descontrolado y ella, sadomasoquista y le gusta establecer relaciones tóxicas”, remató.

“Ella tiene 20 años, él treinta y tantos, yo creo que hay que esperar la justicia”, agregó Gajardo, para luego criticar la prohibición de acercarse a la víctima y a su domicilio.