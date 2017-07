Este destacado actor nacional se integra al elenco de "Perdona Nuestros Pecados"

Fueron tres años en los que Héctor Noguera estuvo alejado de las teleseries nacionales. Tras actuar en “Las dos Carolinas” de CHV (2014) el actor se alejó de la televisión para concentrarse en otros proyectos como el teatro. Pero el Premio Nacional de las Artes y Representación regresará al formato que lo hizo brillar durante la década de los 90, esta vez será en “Perdona Nuestros Pecados”.

Según informó El Mercurio, Noguera encarnará al obispo Subercaseaux, personaje que tendrá un vínculo con el padre Reynaldo (Mario Horton). “Tenía la posibilidad de tiempo para hacerlo, Sin saber que iba a llegar al canal, estaba viendo esta producción y me gustaban mucho el guión y las actuaciones”, afirmó para el medio escrito. Por otra parte el actor también se integra al área dramática de Mega y estará en la próxima teleserie nocturna que sucederá a “Perdona Nuestros Pecados”.

“Todavía no manejo muchos detalles, pero el guión y la dirección de Patricio González son garantía suficiente”, afirmó Noguera sobre el nuevo proyecto del canal privado. Por otra parte también explicó por qué se alejó de las teleseries. “Nunca me he retirado de la televisión, por el contrario siempre supe que iba a volver, en algún momento tenía que ocurrir y no sentía ninguna ansiedad al respecto”, agregó.

Con 80 años el actor, además de los próximos proyectos televisivos, alista el reestreno de “El Jardín de los Cerezos”, la obra volverá a estar en cartelera en el Teatro Municipal de Las Condes entre el 6 y 9 de julio.