Santiago Comedy Fest: el stand up sigue ganando nuevos espacios

Pese a que el stand up, formato de la comedia en vivo en la que el humorista se dirige directamente a la audiencia, lleva varios años en Chile, la escena es bastante nueva en nuestro país. Tras contar con una gran vitrina hace cerca de diez años atrás cuando el programa de Chilevisión “El club de la comedia” comenzó a ser emitido y logró estar en pantalla por cerca de siete años, hoy esta forma de hacer reír se ha refugiado en los bares y en pequeñas salas para seguir creciendo.

Algunos comediantes han dado el salto a los escenarios masivos y festivales nacionales e internacionales con transmisión por televisión abierta, realizando rutinas en las que usan la técnica del stand up para hacer un show de comedia. Algo que ha abierto nuevos espacios para que una serie de humoristas puedan mostrar los distintos estilos de este formato, pero manteniendo en una escena menos visible que ha sido el hábitat natural de este género.

“A mi me parece que el ‘under’ funciona súper bien. El stand up no es un formato que se pueda hacer con grandes públicos. Siempre funciona mejor con gente a la que puedes ver la cara. Es una retro alimentación de los que pasa con el público. Te permiten a realizar un show más dinámico”, afirma Bernardita Ruffinneli. “Espero que sea así para siempre”, dice Paloma Salas y agrega: “En EEUU pasó algo que súper heavy. En los bares más clásicos no están dejando entra a la gente con celular para resguardar al comediante y no censurar ese espacio único que queda”. “En los bares uno dispara pero, a lo más, te escucha 60 personas y no va suceder nada. La libertad de vocabularios y temas es mayor,. Es un buen ejercicio, porque ahí salen los verdaderos chistes. La rutina de Olmué las probé por todo Chile primero”, expone Sergio Freire, quien ha sido el único de los tres que ha hecho humor en vivo para un público masivo como lo son el de los festivales televisados.

“Tiene hartos beneficios. En esos dos que participé hubo buena onda y me sirvió para enfrentarme a mucha gente. Además es pantalla en vivo y eso es muy distinto. Haces un show de comedia para que te responda la gente cerca o lejos. Uno trabaja para eso. No es de un día para otro. No puedes ignorar la tele y las reglas que tiene esta”, cuenta el ex “Club de la comedia”. “Los grandes festivales son un trampolín para otras cosas”, dice Ruffinneli, quien asegura que la participación de humoristas ligados al stand up en el Festival de Viña ha ayudado que se abrieran más espacios para que este tipo de comedia. “Hay gente que está probando en el stand up. Hay una efervescencia”, agrega. Pese ello, se desmarca de la posibilidad de ser parte de este tipo de escenarios. “Son la raja para quienes hacen un tipo de humor, pero yo no quiero adaptar mi humor para entrar a ese tipo de festivales”, cuenta. “El Festival de Viña jamás ha sido mi meta. Para muchos es la luz al final del túnel, pero para mí no. No he tenido ese fetiche. No puedo esperar que mi humor sea para todos”, expone Salas, quien define su tono como un humor escatológico. “Me siento como genuinamente atraída a las cosa que pasan en la intimidad de las personas. Varias son tabúes porque a la gente le choca”, explica y suma temáticas como la religión y de género como parte de su rutina.

Los tres son parte de los humoristas que darán vida al Santiago Comedy Fest, un ciclo que constará de cuatro shows en la Sala del Cine Arte Alameda. Una muy buena oportunidad para revisar los distintos tipos de comedia en fechas que están pensadas en formato teatral, ya que cada artistas presentarán rutinas nuevas y montajes escénicos más complejos de lo que se acostumbra a ver en sus habituales actuaciones. “La gente debiera ir, pero no elegir a su comediante favorito. Ojalá que vaya a ver varios porque somos estilos distinto”, invita Bernardita Ruffinelli.

“Le van a sacar el rollo a lo que está pasando en la comedia en Chile. Cubre un abanico grande”, cuenta Salas.

Los encargados de abrir este cliclo a realizarse los días 28 de julio, 4, 11 18 y 31 de agosto a las 21:00 horas, será El amor es más fuerte, un trío de comediantes que han desarrollado su carrera a través de redes sociales y videos en YouTube. Luego será el turno de las duplas: Sergio Freire y Rodrigo Salinas; Bernardita Ruffinelli junto a Botota Fox y Paloma Salas y Rodrigo Vásquez.