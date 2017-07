Leo Caprile y “La Vega”: “La gente me pide en la calle que le rehabilite un hijo”

En septiembre del año pasado debutaba por las pantallas de Televisión Nacional la nueva apuesta del área de docurealidad: “La Vega”. El espacio, que tiene como objetivo poner a trabajar a personas “flojas” y despreocupadas cuyos padres ya están desesperados porque cambien su conducta, promedió en su primera temporada 10,3 puntos de rating, dando así paso a una segunda entrega que se estrenará el próximo domingo 16 de julio en horario prime. Creemos que tenemos un público que nos sigue y bajo esa base y las novedades que traemos, queremos construir algo más grande”, comenta Leo Caprile en entrevista con Publimetro, agregando que “la idea es buscar más sintonía tocando la tecla de cosas que le pasan a la gente, que son problemas reales. Y en el ejercicio de hacerlos trabajar se dan situaciones cómicas y un mundo muy explicativo del por qué estas personas no hacen nada y están catalogadas como ‘flojos’”.

Dentro de las sorpresas que tienen estos nuevos capítulos destaca la incorporación de algunas pruebas más elaboradas para los participantes. “El premio se paga todo o nada, es decir, si un capataz encuentra que es bueno tu trabajo te paga. Pero si no, queda cero pesos”, cuenta Caprile. Sobre el casting de “La Vega” 2017 “, el animador adelanta que los participantes vienen mucho más contestatarios. “Extremos, por decirlo de alguna manera. Pero terminan rindiéndose ante los encantos de la gente de La Vega”, dice. Además, y para demostrar que los “flojos” están en cualquier grupo etario, esta temporada incorporará a concursantes que llegarán incluso a los 40 años de edad, a quienes les costará un poco más integrarse al trabajo. “Nos vamos a encontrar con situaciones muchos más tensas, más complicadas y donde las familias también son más grandes”, confiesa.

El éxito de “La Vega” en su primera entrega del año pasado no sólo radica en el respetable rating obtenido, sino que también en la serie de comentarios que genera a través de las redes sociales y que muchos se traspasan al día a día. Así le pasa a él y a Arturo Guerrero, el “padrino” de “La Vega”, a quienes los paran en las calles para hacerles llamativas propuestas. “La gente nos pide que le rehabilitemos un hijo, es como una marca que se hizo con respecto a llevarlos a trabajar allá. En mi programa de radio también me pasa harto que la gente me dice que sus hijos no hacen nada, nos piden consejos en la calle y a Arturo lo van a ver a La Vega y la gente llega y le dice ‘este cabro no hace nada’, es como un consejero”, explica, argumentando que los buenos resultados se deben a que “nos insertamos en un escenario muy chileno, muy reconocido y hoy en día yo diría que las cosas parten y terminan en La Vega, porque es un espacio donde se pueden encontrar muchas culturas, humor, y donde nos vemos todos”.