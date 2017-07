¿Y llegará a Chile? La exhibición de "Game of thrones" que recorre el mundo

Los fanáticos de “Game of thrones” tienen otro motivo para sonreír. Ad portas del estreno de la séptima temporada, que comienza el domingo 16 de julio, HBO recreará una experiencia para acercar la serie a todos los seguidores del mundo.

Se trata de Game of thrones: The touring exhibition, gira que mostrará el vestuario de la producción, piezas como armas junto a vasos y también recreará algunos de los míticos escenarios como Invernalia y Desembarco del Rey. Pero el centro de la atracción será el famoso Trono de Hierro.

Según Variety la experiencia tendrá unos tres mil metros cuadrados y contará con material interactivo que incluye una vista a la tierra de Westeros y Essos.

Jeff Peter`s, director global de HBO, destacó para el portal la iniciativa. “‘Game of thrones’ se ha convertido en un fenómeno mundial, con fans que disfrutan del show ávidamente en todos los rincones del globo”, afirma.

HBO se unirá con la compañía GES en la iniciativa que todavía no define todos los países y sus fechas. Por el momento se contempla que la primera parada de Game of thrones: The touring exhibition será en Europa a fines de año.