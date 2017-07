Lucas Bolvarán explica por qué ha rechazado trabajar en teleseries

Este jueves se vivió un nuevo capítulo del estelar de Canal 13 “Vértigo”, espacio conducido por Diana Bolocco y Martín Cárcamo que contó entre sus participantes con el actor Lucas Bolvarán, quien se hiciera conocido por interpretar a “Félix” en la popular serie “Los 80” de la misma estación. El joven, que terminaría siendo el ganador del programa, se enfrentó a la pregunta del pueblo que consultaba por su ausencia en la televisión.

Fue en ese momento que Bolvarán confesó que ha tenido varias ofertas para participar en producciones televisivas, pero que la pantalla chica no es del todo su gusto. “Me han llamado para teleseries, y dije que no quería meterme en ese asunto. En realidad, no tengo que pagar mi departamento, ni alimentar a un hijo, o algo así, entonces no tengo la necesidad de tener que trabajar en eso”, explicó, agregando que “a mí la tele no es lo que me gusta totalmente. Me gusta el trabajo audiovisual, el teatro,la actuación”

En otro tema, contó que la fama y ser un personaje conocido estuvo punto de pasarle la cuenta. “Entré en un cubo depresivo, me empecé a agobiar demasiado con la opinión de los demás. Termino siendo muy tímido”, explicó, sobre todo considerando que ha estado en la palestra pública desde pequeño.

Según Canal 13, entre las 22:40 y las 01:10, “Vértigo” promedió 18,3 puntos de rating online. En su mismo horario, TVN marcó 5,3, Mega obtuvo 15,8 y CHV alcanzó las 7,9 unidades.