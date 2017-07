Tim Gunn : “Project Runway ha acercado la moda a la gente”

“Project Runway” lleva 15 temporadas al aire y una grabándose ahora mismo. Desde 2004, este reality se ha convertido en una referencia televisiva y también se ha hecho popular en la cultura pop gracias a cómo unió la inalcanzable industria de la moda con la gente común.

En Lifetime Latinoamérica, el programa está estrenando su temporada número once los martes a las 22 horas, la favorita de Tim Gunn, quien es la contraparte de Nina García, el diseñador Michael Kors y por supuesto, de Heidi Klum. El ex decano de Parsons New School en Nueva York y director creativo de Liz Claiborne, Gunn es el mentor de los concursantes en cada temporada del programa y por ende, un referente en la industria. Metro habló con él sobre el show y su opinión sobre la industria.

-¿Qué ha hecho tan exitoso a “Project Runway”?

-Seré honesto: no creí que tuviéramos segunda temporada y ahora grabamos la 16. Estoy honrado, orgulloso y feliz de ser parte de esto. Soy un educador y dicté clase por 29 años. Amo lo que hago y sobre todo, porque lo que hacemos en el programa es educacional. Me pregunté “¿quién querría ver esto?” Pues mucha gente. También ha sido exitoso en este largo tiempo por su integridad: no hacemos que pase nada, no es un libreto. Nos centramos en el trabajo de los diseñadores y solamente nos limitamos a ver qué hacen con los desafíos que presentamos.

-¿Cambió en algo la actitud de la industria hacia el show luego de todas las temporadas?

-Creo que se ha convertido en un referente. Cuando salió la primera temporada no nos querían, porque mostrábamos que no todo era glamour. Sin embargo, los diseñadores sí nos quieren, porque mostramos lo que conlleva serlo. Ahora, el programa ha sido plataforma para muchos de ellos.

-¿De dónde viene su frase “Make it Work”? (Hazlo funcionar)

-De mi experiencia como educador. Siempre les mostraba a mis estudiantes de dónde se originaban los problemas de su diseño y precisamente, hacerlo funcionar.

-En ese sentido, ¿cómo evalúa su rol en el programa?

-He sido un facilitador, un conciliador y he aprendido a dar un paso atrás. Dejo que los diseñadores lidien con el peso de sus decisiones. Ahora, solo alzo una ceja y les pregunto: “¿estás seguro?”. Por otro lado, yo vivo prácticamente con los diseñadores. Los conozco como individuos y creadores. Los jueces solo critican el resultado, pero no ven el trasfondo de la pieza o el diseñador. Y en eso, cuando hago mi trabajo, siempre pienso también en lo que el diseñador quiere lograr y no pongo mi gusto personal en esto. Mi trabajo es su trabajo. Es ver cómo progresa y ver qué cambios pueden hacerse, pero ya todo depende del diseñador. A veces me siento frustrado, porque los jueces dicen “debiste hacer esto”, pero es tarde. De todos modos, me siento privilegiado para valorar el trabajo de cada uno y es una dicha y un honor estar aquí.

-Qué busca en un diseñador para entrar al programa?

-A personas que tengan un punto de vista y que tengan habilidad técnica. Si tienes a alguien con habilidad, pero sin lo primero, solo tienes a alguien que cose vestidos. Y si es al contrario, tienes el paquete incompleto. También buscamos diseñadores de diferentes backgrounds, no solo a nivel profesional, sino personal.

-¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los diseñadores actualmente y lo que deben tener para sobrevivir en esa industria?

-Tener un espacio en la industria y sobrevivir. Para crear marca tienen que aliarse con alguien que les explique y maneje las nimiedades del negocio, ya que ellos deben crear. Si se ocupan de las dos cosas, todo es una receta para el desastre. Ahora, creativamente, sin un punto de vista de quién eres como diseñador, no podrás ser exitoso jamás. No podrás sobrevivir. Y una vez establecido, tienes que tener voluntad, tenacidad y fuerza y no hay espacio para la debilidad. Yo les decía a mis estudiantes: “Si esto es muy fuerte para tí, debes ser un buen actor y no mostrar que nada te afecta, debes mostrar que puedes salir adelante, porque a industria es despiadada y no se enfoca ni en individuos ni en sentimientos”.

-¿Cómo cree que cambió la cultura de moda mundial con el programa?

-El programa hizo la moda accesible a la gente. Conan O’ Brien me dijo hace años que el programa le dio un nuevo vocabulario. Le dio un nuevo conocimiento para hablar de ropa que no tenía antes. “Project Runway” también ha hecho que crezca el número de personas que hacen su ropa en su casa y creo que es porque también estuvimos en el momento y lugar correctos: en los 90 hubiese sido imposible tener el éxito que tenemos. Llegamos a mitad de la década de 2000, donde hubo un auge de la industria de moda estadounidense con nuevos y exitosos diseñadores/emprendedores. “Project Runway” los puso en esta plataforma y los impulsó. Eso sí, no teníamos idea de cómo saldría todo.

-¿Qué opina de diseñadores como Alessandro Michele, de Gucci, o de la marca “Vetements”? Las dos son las más trendy, ahora.

-Les tengo un gran respeto. Estoy feliz por cualquier diseñador que pueda mantener la cabeza fuera del agua estos días, porque como sabes, la industria del retail ahora es muy volátil . Un día estás in, el otro, out. Así, que celebro a alguien que sea un referente en la industria y tenga un impacto positivo.

-¿Cree que en la moda no hay nada nuevo por inventar?

-Siempre estamos creándolo. Desde los 60 pareciera no haber nada revolucionario, pero siempre lo vemos de otra forma distinta. Por eso es tan difícil diseñar. Es fácil hacer ropa básica, pero es difícil innovar con moda usable y seductora. Por eso pocos lo hacen bien.

Por Luz Lancheros