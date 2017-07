We are the grand vive duro quiebre

Un duro golpe vive estos días We are the grand. A tan solo semanas de celebrar su show más ambicioso en el teatro La Cúpula, con el que empezaron a cerrar el ciclo de su álbum “Volver”, y a días de lo que será la presentación más importante de la historia del grupo, cuando se presenten en el festival Lollapalooza Chicago, dos de sus miembros han decisido salir de la banda en no muy buenos términos.

Como en todos los conflictos, dos son las versiones. En el facebook oficial del grupo, Sebastián Gallardo y Fernando Lamas informaron que “Juan y Chichi ya no son parte de We Are The Grand”. “Compartimos muchos momentos importantes con ellos y por lo mismo, les deseamos lo mejor en los nuevos proyectos que emprendan. Agradecemos también su enorme contribución hasta el último momento, por la cual se ganaron el cariño de todos a lo largo de tantos años. Ahora estamos concentrados preparando las canciones que formarán parte del tercer disco de We Are The Grand, así que les tendremos novedades muy pronto”, explica el comunicado.

Pero desde el otro lado de la trinchera, Juan Aguirre crítico en duros términos a sus ex compañero y los acusó de realizar una movida legal asus espaldas. “Acá todos invertimos tiempo, plata y ganas, para que después, en el momento más alto de la carrera, dos personas se lo lleven todo, por una movida legal que hicieron hace mas de un año a nuestras espaldas. Nunca imaginé esto de parte de mis compañeros de banda y menos de la manera en que operaron”, afirma en una extensa publicación en su página de Facebook, en la que detalla cómo se habría producido su salida y la de Matías Peralta.

We are the grand sigue trabajando con la intensión de cumplir sus compromisos y tal como declaran en la declaración de su Facebook, se concentrarán en preparar “las canciones que formarán parte del tercer disco de We Are The Grand”.