Green day responde a la polémica por muerte de un acrobata en un festival en España

La caída mortal del acrobata Pedro Aunión Monroy durante su su número de danza, retransmitido en una pantalla gigante, en un festival en Madrid el viernes por la noche, provocó una oleada de críticas por parte del público porque los organizadores rechazaron suspender las actividades.

Los organizadores del festival, que empezó el jueves y terminó el sábado, afirmaron en un comunicado publicado el viernes por la noche que habían seguido con el programa “por razones de seguridad”, a pesar del “terrible accidente”. “Mad Cool Festival lamenta el terrible accidente que ha sufrido el bailarín aéreo durante la segunda jornada del festival. Por razones de seguridad, el festival decidió continuar con su programación. Mandamos nuestras más sinceras condolencias a toda su familia”, fue la declaración del la producción del evento, lo que fue muy cuestionado en redes sociales.

Las críticas también apuntaron Green Day, ya que el grupo estadounidense se presentó luego del espectáculo en el que perdió la vida el acrobata. En un comienzo, el grupo se manifestó sobre el trágico hecho luego de su show. Mediante un mensaje en Twitter, la banda dio a conocer que supieron del hehco tras bajarse del escenario. “Un artista muy valiente llamado Pedro ha perdido su vida esta noche en un trágico accidente”, se puede leer en el tweet.

We just got off stage at Mad Cool Festival to disturbing news. A very brave artist named Pedro lost his life tonight in a tragic accident

— Green Day (@GreenDay) 8 de julio de 2017