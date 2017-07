“Lagertha” de “Vikingos” podría estar en la nueva película de “Harley Quinn”

Tras el éxito avasallador de “Wonder Woman” en todo el mundo, el universo cinematográfico de DC cómics sigue sumando estrellas a su lista de destacados actores. El proyecto más ambicioso de Warner para el 2018 es “Gotham city Sirens”, primera película en solitario sobre la supervillana “Harley Quinn”, que además tendrá como centro de la historia a un grupo de féminas del universo DC.

Así, “Quinn” de Margot Robbie estará acompañada de ilustres mujeres de “Goham” como “Catwoman”, “Hiedra Venenosa” o “Canario Negro”, esta última será aparentemente protagonizada por la estrella de “Vikingos” Katheryn Winnick.

Los rumores comenzaron luego de que la mujer que da vida a la popular “Lagertha” apareciera en un video del universo extendido de DC anunciando que trabaja en un “Proyecto secreto” que será revelado en la próxima Comic-Con de San Diego. “voy a mi segunda sesión para un proyecto secreto. Se anunciará en dos semanas en la Comic-Con. Estoy deseando ver lo que tienen que decir al respecto”, dijo a través de Twitter.

