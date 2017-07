Miembro de la familia Kardashian podría ir a la cárcel

Rob Kardashian podría ir a la cárcel luego de publicar mensajes de texto, fotos y videos íntimos de su ex pareja Blac Chyna donde evidenciaba su infidelidad y comportamiento de ‘mala madre’. Tras algunos días de lo sucedido, la ex stripper ha decidido defenderse y ha iniciado una denuncia contra el hermano de las Kardashian.

Blac Chyna asegura que no ha cometido ninguna infidelidad pues su relación terminó en diciembre del año pasado. Precisó que le envío los videos con otros hombres a Rob para que este le deje tranquila de una vez por todas.

“Si alguien te molesta y molesta, en algún momento explotas. Pensé que enviándole este video quizás me dejaría en paz”, dijo Blac Chyna en entrevista con ABC.

Pero eso no fue todo. La ex pareja de Rob dijo sentirse ‘decepcionada y humillada’ ante lo sucedido, tanto que ha pedido una orden de restricción contra el padre de su pequeña hija ‘Dream’.

“Estaba destrozada, por supuesto. No podía creer que alguien pudiese publicar esas fotos mías. Pensé ‘Oh, de acuerdo’. Es una persona en la que confiaba. Me sentía cómoda enviándole esas fotos e incluso hablando de ciertos temas. Simplemente me siento traicionada”, explica.

Fuente de la revista “People” aseguran que el hermano de las Kardashian podría recibir una pena por lo cometido, pese a que ya borró las fotografías.

“Señor Kardashian, está avisado: el porno de venganza es ilegal. El ciberbullying a una expareja es acoso. Chyna terminó su relación hace meses y tiene todo el derecho a vivir su vida como ella quiera, trabajar donde quiera, vestirse como quiera, salir con quien quiera y mantener relaciones con quien quiera. Chyna y yo creemos que este asunto es muy importante para los derechos de todas las mujeres, teniendo en cuenta que muchas chicas y mujeres han sido insultadas por sus exparejas. Sus intentos de avergonzarla y controlarla están siendo rechazados por la presente. Es su cuerpo y su elección. Su vida, su elección. Apártese”, se lee en la carta de la abogada de la modelo.