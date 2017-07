Un papelón de aquellos es el que vivió el cantante de Ráfaga, Rodrigo Tapari al presentarse en un programa de talentos, en donde se imitaba a si mismo y quedó descalificado. En el programa emitido a fines de mayo de imitación boliviano “Yo me llamo” el cantante se imitó a sí mismo. No pudo convencer a todo el jurado que le decía que no era el verdadero Rodrigo. Una vez descalificado el cantante anunció que realmente era el original. ¿Qué te parece?