El crudo desahogo del novio de George Michael: "George tengo mucha hambre"

“Y la verdad es que no puedo pagar una flor para poner en su lápida o encenderle una vela en su cumpleaños”. Este es una de una serie de publicaciones que Fadi Fawaz, ex pareja de George Michael, hizo en Twitter para dara a conocer la difícil situación que está atravesando. Tras guardar silencio desde el 24 de mayo, Fawaz volivó a la red social el 8 de julio con dos extraños mensajes. “George estoy hambriento” y “George tengo mucha hambre” fueron las publicaciones que precedieron a una seguidilla de crudos tweets.

“La verdad aún no se ha dicho… no por mucho”, fue el primer descargo. “Quiero decir toda la verdad”, “Tal como ocurrió”, “Algún día voy a contar la verdad”, siguieron a este misterioso tweet, que fuero en el preámbulo a sus descargo contra el Daily Mail, medio que, según Fawaz, lo acusó de “querer el estilo de vida que tenía” antes de que George Michael muriera por una “cardiomiopatía dilatada con miocarditis” en su residencia ubicada en la localidad de Goring-on-Thames, en el condado de Oxfordshire, lugar donde Fadi Fawaz lo encontró.

Accusing me of wanting the life style I had with my partner who he died on 25 December and having spent six years with him

— Fadi Fawaz (@fadifawaz) 10 de julio de 2017