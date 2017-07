La multa que CHV debe pagar por caso de ex chico "Yingo"

la Corte de Apelaciones sancionó con una multa de 350 UTM ( más de $16 millones) a Chilevisión. El motivo: en 2016 el programa “Primer Plano” emitió un reportaje donde se vinculó al ex chico “Yingo” Erick Monsalve (Lelo) al trabajo del comercio sexual.

En ese entonces, el programa de farándula contactó al joven vía internet y lo filmaron mientras ejercía su trabajo. Razón por la que la corte dictaminó que se produjo una violación al respeto de los derechos de Lelo, a su privada y al trato social que debe otorgarse a cada persona.

“La situación personal del señor Monsalve y su modo de vida, no es un hecho relevante y que debía ser objeto de información al público, en los términos que se planteó, según se expuso precedentemente”, se expuso en el fallo judicial y se agregó que el señor Monsalve no era un personaje público por lo que no se debía hacer pública la investigación y no se le dio la oportunidad de si quería dar a conocer su actual modo de vida.