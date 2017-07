Mon Laferte sigue su conquista de Norte América con Facbook Live en el NY Times

Tras su exitoso paso por Sudamérica con su tour “Amárrame”, la cantante nacional radicada en México Mon Laferte, se encuentra en EEUU, país donde tiene agendado varios shows importantes. El primero fue en Chicago en el marco del Ruido Fest 2017.

Y esta semana, se presentará en el Central Park de Nueva York. Previo a su show cerrando el Summer Stage, Monserrat Bustamante ha subido un par de fotos de lo que ha sido su estadía en la “Gran Manzana” y esta tarde participará de un Facebook live con el prestiogioso medio NY Times.

Mon Laferte, a Chilean singer, is coming to the @NYTimes this afternoon to perform new songs. Tune in at https://t.co/Zehc14Kv2n pic.twitter.com/sfmhpK0JUp

— New York Times Arts (@nytimesarts) 11 de julio de 2017