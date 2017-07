Lucía López se enfrascó en polémica por comentario sobre relación de Alexis y Mayte

La periodista Lucía López no estuvo de acuerdo con que la noticia de la relación de Alexis Sánchez y Mayte Rodríguez haya sido comunicada hoy, el mismo día en que se ratificó el juicio que disminuye la sentencia del agresor de Nabila Rifo, Mauricio Ortega, al descartar que se haya tratado de un femicidio frustrado.

En un primer momento, la profesional criticó directamente a los tórtolos del momento señalando que deberían haber postergado la noticia por lo que pasa en Chile.

“Me gusta pareja # MayteRodriguez y @ Alexis_Sanchez. Pero me hubiese encantado saberlos conectados con CL y postergado primicia x caso # Nabila“, escribió.

Me gusta pareja #MayteRodriguez y @Alexis_Sanchez. Pero me hubiese encantado saberlos conectados con CL y postergado primicia x caso #Nabila — Lucía López (@lucialopezchile) July 12, 2017

Posteriormente, la periodista complementó su comentario con otro tuit donde explicó que es “problema de asesores comunicacionales hacerlos competir con noticia tan dura para nuestro país”.

Problema de asesores comunicacionales hacerlos competir con noticia tan dura para nuestro país @Alexis_Sanchez (igual, felicidad para ellos) https://t.co/6XYTJHht2Y — Lucía López (@lucialopezchile) July 12, 2017

No obstante, ante el sinnúmero de críticas que señalaban que los temas no tenían relación, que ellos no tenían intención de competir y donde sacaron a la luz su pasado como periodista de farándula, Lucía tuvo que emitir un último tuit al respecto disculpándose.

“Lamento profundamente que los seguidores de Alexis Sánchez y/o Mayte Rodríguez se hayan ofendido por mi comentario. Aclaro que solo tiene relación con mi deseo de no callar en la búsqueda de Justicia para Nabila Rifo (…) y en los cambios institucionales que deben suceder en Chile para que se debe de relativizar la violencia contra todas las mujeres”, expuso.

Además, enfatizó en que “por supuesto, que mi crítica tampoco apunta a ellos, a quienes admiro y deseo lo mejor, sino a sus asesores comunicacionales que, como ante cada suceso trágico, debieran flexibilizar su estrategia comunicacional”.