Acusan a Kim Kardashian de consumir cocaína por este polémico video

Kim Kardashian compartió varios videos en su las historias de su Instagram para promocionar los nuevos productos de su línea de niños.

Pero los seguidores se percataron de algo que causó mucha polémica. En la mesa que aparece detrás de la socialité se pueden observar dos pequeñas líneas blancas muy distorsionadas.

Los seguidores de redes sociales levantaron sospechas y la acusaron de estar consumiendo drogas. Incluso, algunos llegaron a decir que la cara con la que Kim aparece en los videos es consecuencia del abuso de cocaína.

Rápidamente, crecieron los rumores de que ella se preparaba para consumir cocaína antes de salir del lugar donde se encontraba.

Ante esto, la estrella de televisión tuiteó: “No juego con rumores como éstos, así que los voy a terminar rápidamente. Es azúcar, del desorden que hicimos en Dylan’s Candy Shop“.

I do not play with rumors like this so I'm gonna shut it down real quick. That's sugar from our candy mess from dylan's candy shop https://t.co/oICdPQVi8d

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) July 11, 2017