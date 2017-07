Carlos Pinto: “Me asusta estar tanto en pantalla”

Un rating de de 9,5 puntos y una fuerte presencia en redes sociales. Así fue el debut de “Irreversible”, el programa a cargo de Carlos Pinto que se transformó en la apuesta más arriesgada de Canal 13 la entregarle todas las tardes previas al noticiero al ex hombre de “Mea culpa”. Una pantalla que nunca en su carrera había tenido y que se ha convertido en todo un desafío. Desde enfrentarse a lo que define como una expresión no mensurable como es la retroalimentación que pudo ver en Twitter, pasando por la cantidad de prensa que ha tenido que realizar y que él entiende como una necesidad para “hacer un piso” para esta producción, hasta el hecho de enfrentarse a una exposición a la que es reacia.

“Sí, me asusta estar tanto en pantalla. No va por ahí la ganancia”, confiesa Pinto. Y claro, tras cuatro años sin estar en la televisión, y su frustrado paso por Mega, canal en el que nunca le aprobaron un proyecto, dista mucho de esta primera vez de sobre exposición con un proyecto que lo iguala a un actor de teleseries. “Creo que esas cosas terminan cansando. Uno esta presente en la voz, en la narrativa, pero exponerse demasiado no es lo mejor”, explica. Pese a ello, está a disposición de todos los requerimientos que el programa presente, como por ejemplo: ir a matinales. “El inicio nos tiene poniendo un primer ladrillo. No estamos hablando del triunfo de esto, es lo que puede venir”, cuenta.

Y lo que se avecina lo ve con buenos, luego de leer lo que la gente publicaba en redes sobre el programa. “El efecto en redes sociales debería traducir en una cierto rating. No tiene una expresión mensurable aún, pero eso nos hace tener una sensación triunfalista”, afirma. “Generalmente, para mi, las redes sociales te pegan muchas patadas en las canillas. Pero el lunes, era una situación de algarabía”, cuenta.

El martes en la noche, tras la emisión del segundo episodio en el horario de las 20 horas, que promedió 8,3 puntos y tuvo peak de 11 unidades (TVN tuvo 8,2; Mega 15,6 y CHV 9,0), “Irreversible”, debutó en su emisión semanal en horario prime. Un espacio en el que irán los casos que tengan un tono más severo que los que se emitirán en la tarde y que en su primer capítulo obtuvo un promedio de 10,5 puntos y varios peak de 13 unidades (TVN tuvo 6,4; Mega 27,2 y CHV 10,8 puntos). Pese a esta diferencia, Pinto rescata que “el programa no es tan cruento”. “La propuesta es otra”, afirma para luego explicar que este formato “Tiene la tendencia de qué la gente se pregunte que habría hecho en este caso”. “Es un programa inteligente, en el que, a través de estas historias crinimales y en la cotidianidad, cada uno se va mostrando”, cuenta. Todo dentro de su definición de hacer televisión: “Yo no creo en la TV enseñadora, creo en la entretenida. Que te mantenga atento y en la que tú te reflejes”.